Ici tout commence spoiler : Kelly réalise un rêve (vidéo épisode du 26 avril)

Ici tout commence spoiler – On peut dire que ça a mal démarré entre Kelly et Lenglart dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Kelly a d’abord gaffé en se trompant concernant l’un des plats de son idole et elle l’a ensuite déçue en cuisine…

Mais la semaine prochaine, les choses vont s’arranger et Kelly va réaliser un rêve ! En effet, Lenglart va enfin remarquer son potentiel et elle va lui proposer de l’assister sur ses cours !







A l’Institut Auguste Armand, Kelly est aux anges. Elle reçoit la meilleure nouvelle de sa journée. En cuisine, elle va devenir l’assitante de son idole…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 651 du 26 avril 2023, le rêve de Kelly exaucé



