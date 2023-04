Un si grand soleil du 12 avril : Manu quitte Eve (résumé et vidéo épisode 1124 en avance)

5 ( 12 )

Un si grand soleil du 12 avril, spoiler résumé de l’épisode 1124 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain soir dans votre épisode inédit de la série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce mercredi 12 avril 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Manu sent qu’Eve ne va pas bien. Mais elle ne veut pas lui parler et dit qu’elle doit y aller, elle est en retard. Manu voit bien qu’il y a un problème, elle doit lui en parler. Eve dit que c’est compliqué.







Le père de Thaïs lui dit qu’il n’a besoin d’elle ce soir mais demain oui. Thaïs a quelque chose de prévu avec ses potes, elle regretter qu’il la prévienne au dernier moment mais accepte de le dépanner. Pendant ce temps là, Kira cherche un travail de quelques heures par semaine, Claire et Florent sont étonnés.



Eve annonce à Claudine et à Dimitri la mort d’Aline. Il a du mal à réaliser. Eve et Claudine sont d’accord, il faut aller au commissariat faire une déposition. Dimitri n’est pas de cet avis mais Claudine dit qu’ils n’ont rien à craindre. Eve veut juste commencer par parler à Manu…

Thaïs en a marre du boulot à la pizzéria, avec Kira ils décident de chercher ensemble.

Manu interroge le patron de la manade. Il ne comprend pas ce qui a pu arriver à Aline, appréciée de tous. Il dit qu’elle n’allait pas très bien et qu’elle voyait un psy pour une dépression depuis quelques mois. Pendant ce temps là, Eve et Dimitri discutent. Il ne compte pas parler à Sabine et ne veut pas dire la vérité à la police non plus ! Il compte cacher qu’ils ont couché ensemble et demande à Eve de se taire. Elle pense qu’il vaut mieux dire la vérité à la police mais Dimitri a peur de perdre Sabine.

Florent reçoit une bonne nouvelle et appelle Claire pour lui annoncer : le jugement favorable du tribunal concernant l’adoption de Kira ! Ils ont officiellement une fille, Claire est très émue. Ils veulent faire une surprise à Kira pour fêter ça. Au lycée, tout le monde plante Kira, qui ne comprend pas.

Hugo parle avec Aya, Aline s’est bien noyée dans la rivière mais elle prenait des anti-dépresseurs. Elle avait pris une forte dose.

Claire se confie à Janet sur l’adoption de Kira. Pendant ce temps là, Dimitri est avec Sabine. Elle comprend qu’il est ailleurs, Dimitri l’informe de la mort de leur cible, Aline. Il doit aller témoigner mais lui ment quand elle demande s’il l’a beaucoup fréquentée.

Kira rentre chez elle, tout le monde est réuni pour fêter son adoption. Elle ne sait pas quoi dire et tombe dans leurs bras.

Manu retrouve Eve, qui a décidé de lui dire la vérité. Elle lui parle de la création de sa société, une agence de tentation. Manu est sous le choc. Il pleure, il lui reproche de lui avoir menti pendant des mois. Il s’en va !

