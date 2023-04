Un si grand soleil spoiler : la police au lycée (VIDÉO épisode du 28 avril)

4.2 ( 10 )

Un si grand soleil infos et extrait vidéo à l’avance de l’épisode du 28 avril 2023 – Thaïs et Kira vont s’attirer des ennuis dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, la police va débarquer au lycée !







Elise et son collègue demandent à Thaïs et Kira d’ouvrir leurs sacs et récupèrent les flacons Tip Green pour analyses… La police soupçonne que ce soit de la drogue ! La proviseure convoque les deux lycéennes dans son bureau !

Un si grand soleil, extrait vidéo de l’épisode 1136 du 28 avril 2023 : la police débarque au lycée



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

