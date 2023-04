Un si grand soleil spoilers : Sauzet arrêté, Eve réintégrée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 1er au 5 mai 2023)

5 ( 5 )

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 1er au 5 mai 2023 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, Eve et Virgile sont en danger de mort ! Ils sont enlevés par Fred Sauzet ! Mais alors qu’Alix s’inquiète pour Virgile et qu’elle alerte Manu, celui-ci monte une opération policière à la manade. Sauzet est arrêté et Eve et Virgile sont libérés ! Eve va finalement être réintégrée au lycée, elle retrouve son ancienne vie mais pas Manu…

Kira et Thaïs sont dans la tourmente après que la police les ait prises sur le fait au lycée. La proviseure a prévu leurs parents, Kira craint les répercutions avec Claire et Florent…

De leur côté, Marc et Chloé continuent de se rapprocher et jouent avec le feu… Le mensonge s’installe dans le couple d’Evan et Chloé.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 1er au 5 mai 2023

Lundi 1er mai 2023, épisode 1137 : Pour trouver des preuves, Eve et Virgile prennent des risques importants. De son côté Marc et Chloé écrivent leur première chronique judiciaire ensemble. Est-ce que cette proximité va les rapprocher ?

Mardi 2 mai 2023, épisode 1138 : Séquestrés par Sauzet, Eve et Virgile sont en danger de mort. Pendant ce temps, le mensonge s’installe au sein du couple Chloé/Evan…

Mercredi 3 mai 2023, épisode 1139 : La banque accepte de financer le projet d’Evan mais à une condition qui pourrait ne pas du tout convenir à Chloé. Au commissariat, Fred Sauzet est interrogé. Passera-t-il aux aveux ou s’obstinera-t-il à nier son implication dans la mort d’Aline Delclos ?

Jeudi 4 mai 2023, épisode 1140 : Après s’être fait griller par la police pour avoir vendu des alicaments au lycée, le sort de Kira est entre les mains de Florent et Claire. Chloé choisit de soutenir son mari, mais ne peut s’empêcher de penser à Marc.

Vendredi 5 mai 2023, épisode 1141 : Eve est réintégrée au lycée. Elle retrouve sa vie d’avant l’agence… sauf sa relation avec Manu. A moins que Virgile ne trouve les mots pour faire revenir Manu sur sa décision ? De son côté Evan demande une minorité de blocage à ses investisseurs au risque de vexer Laumière et de mettre en péril son projet.



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 1er au 5 mai 2023

