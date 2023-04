Plus belle la vie du 3 avril : vos épisodes aujourd’hui sur Chérie 25 (résumés)

4.6 ( 10 )

Plus belle la vie du 3 avril, résumés des épisodes du jour – Ce lundi après-midi et comme tous les jours, de nouveaux épisodes de votre série marseillaise « Plus belle la vie » vous attendent dès 12h45 sur Chérie 25.

Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous propose dès maintenant de découvrir les résumés des 8 épisodes au programme aujourd’hui.







Plus belle la vie du 3 avril 2023 : résumés des épisodes

Episode 2091, 12h45 : Patrick fait un cauchemar étrange, et Jeanne affronte sa mère. Quant à Bobby, malgré tous ses efforts, il ne peut empêcher Mélanie de vivre sa vie…

Episode 2092, 13h20 : Tandis que Jeanne fait une proposition à Vincent, Patrick hésite à fouiller dans son passé. De son côté, Djawad est plus décidé que jamais à faire maigrir les gens autour de lui…



Episode 2093, 13h50 : Tandis que Riva est agressé sur son lieu de travail, Bobby témoigne un peu trop d’affection à Mélanie. Quant à Léa, elle aide son père à se reprendre en main…

Episode 2094, 14h20 : Patrick se penche sur le cas d’un curieux brin d’ADN. Quant à Thomas, il ne peut pas s’empêcher de se mêler de tout. Cependant, Bobby mène sa petite vie…

Episode 2095, 14h50 : Paul cesse d’être l’enjeu d’un grave conflit. Elise a trouvé une manière économique de se soigner. De son côté, Patrick a du mal à gérer les retrouvailles avec sa mère…

Episode 2096, 15h20 : Alors que les rêves de Patrick commencent à sérieusement le perturber, le romantisme d’Ulysse est mis à rude épreuve. Djawad, quant à lui, ne montre aucun scrupule quand il s’agit d’étendre sa clientèle…

Episode 2097, 15h55 : Tandis que Frémont voit ressurgir un fantôme, Douala tente, quant à elle, de séduire son commandant. De son côté, Seta impose sa présence…

Episode 2098, 16h25 : Tandis que Roland se montre très physionomiste, Blanche redoute la réaction de Johanna au sujet de son dernier roman. De son côté, Djawad tente de gérer une panne de machine…

