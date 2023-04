« Une New-Yorkaise sous les tropiques » : votre téléfilm ce 18 avril sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 2 )

« Une New-Yorkaise sous les tropiques » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 18 avril 2023 – Ce mardi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Une New-Yorkaise sous les tropiques ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Une New-Yorkaise sous les tropiques » : l’histoire

Jade, une jeune journaliste new-yorkaise, est contrainte de prendre des vacances après avoir fait une gaffe embarrassante lors d’une émission en direct. Dès son arrivée sur une île des Caraïbes, le séjour commence mal à cause d’un souci de réservation : Jade a été victime d’une arnaque. Une fois le problème réglé, la jeune femme sympathise avec le propriétaire des lieux, un dénommé Ford. Alors qu’elle baisse peu à peu sa garde et profite des plaisirs de l’île avec lui, Jade découvre le véritable passé de Ford, et se retrouve partagée entre ses sentiments naissants et le scoop qui pourrait redorer sa carrière.

Une New-Yorkaise sous les tropiques, interprètes et personnages

Avec : Heather Hemmens (Jade Taylor), Ser’ Darius Blain (Ford)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « L’amour comme chiens et chats ».

