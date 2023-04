Ici tout commence du 18 avril : Ambre innocentée ? (résumé + vidéo épisode 645)

5 ( 7 )

Ici tout commence du 18 avril, résumé et vidéo extrait épisode 645 – Ambre est toujours en garde à vue ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Ses amies culpabilisent et sont convaincues qu’elle est innocente. Et Hortense se souvient d’un détail qui pourrait bien l’innocenter !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 18 avril 2023 – résumé de l’épisode 645

En cuisine, Jasmine et Deva culpabilisent. Elles pensent à Ambre. Mais, Hortense, elle, continue à la pointer du doigt. Les filles ont trouvé une solution pour innocenter leur amie… En effet, Hortense se souvient que quand elle était en 1ère année, Guillaume avait installé une caméra à l’économat !

Et tandis qu’Ambre est en garde à vue, une piste se dessine pour retrouver Claire. Billie et Charlène se retrouvent face à un modèle nu inattendu. Enzo prend son courage à deux mains avec Vic.



Ici tout commence du 18 avril 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

