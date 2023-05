« Les randonneuses », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (15 mai)

Les randonneuses, vos épisodes inédits du lundi 15 mai 2023 – C’est ce lundi soir que TF1 lance sa nouvelle série évènement « Les randonneuses ». Une série portée par Alix Poisson, Clémentine Célarié, Baptiste Lecaplain ou encore Gérémy Crédeville.







Publicité





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





« Les randonneuses » : vos deux épisodes du 15 mai

Épisode 1 « Sara » : C’est le jour du départ : Sarah, très en retard, rejoint au pas de course, Patty, Noémie, Valérie, Karen et Morgan, toutes déjà dans le train. Le voyage peut commencer… Une fois arrivées au camp de base, elles rencontrent Tom, leur guide parfois mal à l’aise, qui ne sait pourtant encore rien de la raison de leur venue. Il y a aussi Pablo, un autre guide beaucoup plus assuré qui accompagne Jonathan et Julien, deux cousins citadins dont l’un dénote fortement du côté sportif de l’aventure. L’ascension est lancée et les sacs de randonnées, chargés de secrets.

Épisode 2 « Noémie » : L’ascension a démarré et Noémie est très inquiète : elle attend toujours ses résultats. Comme si ce n’était pas suffisant, elle est ruinée et n’ose pas le dire à son fils dont elle finance les études en Australie. De son côté, Patty confronte Morgan, la pièce rapportée du groupe. Il y a un loup, elle en est sûre. La jeune flic cache quelque chose… Alors que le sommet est encore loin, tout le monde essaie de donner le change. Un violent orage éclate perturbant l’ascension des deux groupes. Malgré tout, ils se retrouvent le soir au refuge et fêtent l’anniversaire de Julien.



Publicité





Personnages et interprètes

Avec : Alix Poisson (Sara), Clémentine Célarié (Noémie), Camille Chamoux (Patty), Joséphine de Meaux (Karen), Thiphaine Daviot (Morgan), Claire Borotra (Valérie), Baptiste Lecaplain (Jonathan), Gérémy Crédeville (Pablo), Maxence Danet-Fauvel (Julien), Mhamed Arezki (Idriss), Anna Stanic (Julie), Eric Massot (Chirurgien Sara)

Avec la participation de Elsa Lunghini (Eve), Bruno Wolkowitch (Marc) et Lucien Jean-Baptiste (Tom)

VIDEO Les randonneuses, la bande-annonce

Découvrez en avant-première des images de ce qui vous attend ce soir avec la bande-annonce.

Les randonneuses, votre nouvelle série inédite, avec Alix Poisson, Clémentine Célarié, Camille Chamoux, Joséphine de Meaux, Thiphaine Daviot et Claire Borotra. 📺 DEMAIN À 21H10 SUR #TF1. pic.twitter.com/luDc2hRNNN — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) May 14, 2023