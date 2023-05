C à vous du 23 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 23 mai 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 et en direct de Cannes pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 23 mai 2023 : le sommaire

🔵 📌 Infirmière tuée à Reims : le maire de la ville et président de la Fédération hospitalière de France. Arnaud Robinet est l’invité de C à vous

🔵 📌 Polémiques autour de “Ma Prime Rénov’” : la directrice de l’Agence Nationale de l’Habitat, Valérie Mancret-Taylor, répond sur le plateau de C à vous

🔵 🎬 Elsa Zylberstein présente le film “Club zéro” réalisé par Jessica Hausner, en salle prochainement

🔵 🎬 Lucie Carrasco pour son documentaire “Lucie en Californie” présenté en avant-première à Canne

🔵 🎵 Dans le live : Cian Ducrot présente son nouvel album “Victory”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Virginie Efira, Valérie Donzelli et Melvil Poupaud pour le film “L’amour et les forêts”, en salle demain

