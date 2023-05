C dans l’air du 23 mai 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme tous les soirs sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 23 mai 2023 : le sommaire

⚫ Camille Etienne, militante écologiste, auteure de “Pour un soulèvement écologique – dépasser notre impuissance collective”, sera ce soir l’invitée de Caroline Roux dans #cdanslair.

Camille Etienne publie « Pour un soulèvement écologique – dépasser notre impuissance collective » aux éditions du Seuil. Un livre dans lequel elle raconte son éveil à l’écologie en Savoie, et non pas le “déclic” mais l’évidence du combat pour l’écologie qu’elle mène avec une certitude : la possibilité de sortir de l’inertie par le combat collectif, le soulèvement nécessaire avec des responsables du temps perdu, les politiques et les riches.

Hier, devant le Conseil national de la transition écologique (CNTE), un organe consultatif rassemblant sur ces sujets les acteurs de la société civile (ONG, syndicats, patronat, collectivités, élus), Elisabeth Borne a annoncé un « plan d’action » pour doubler le rythme de baisse de nos gaz à effet de serre pour atteindre l’objectif de diminution de 50% des émissions d’ici à 2030. Le plan prévoit par exemple de passer de 1 % de voitures électriques dans le parc automobile français à 15 % en 2030.

Elisabeth Borne a annoncé qu’au total, « la moitié de l’effort de réduction des gaz à effet de serre sera accompli par les entreprises, notamment les grandes entreprises, un quart par l’Etat et les collectivités, et le dernier quart par les ménages ».

A quelques heures d’intervalles, le rapport de France Stratégie est rendu public. Selon ce document, la décarbonation va appeler à un supplément d’investissement de 66 milliards d’euros par an en 2030. Le rapport envisage de taxer le patrimoine des plus aisés. Jean Pisani-Ferry, professeur à Sciences Po et membre des think tanks Bruegel et Peterson Institute, l’affirme : pour atteindre nos objectifs pour 2030 de réduction de 55% des émissions par rapport à 1990 et viser la neutralité en 2050, « il va nous falloir faire en 10 ans ce que nous avons eu de la peine à faire en 30 ans »

A partir de ce mardi, Christophe Béchu, le Ministre de la Transition écologique, lance une consultation sur l’hypothèse d’un réchauffement climatique de 4 °C en France d’ici à la fin du siècle et sur ses conséquences pour la population. Camille Etienne, militante écologiste, auteure de « Pour un soulèvement écologique – dépasser notre impuissance collective » aux éditions du Seuil, reviendra sur cette consultation et sur le “plan d’action” présenté hier par Elisabeth Borne.

A l’inverse de Vladimir Poutine dont la parole et les déplacements se font plus rares depuis le début du conflit, le président ukrainien multiplie les déclarations et les déplacements. Après avoir effectué une tournée en Europe, il vient de se rendre au sommet de la Ligue Arabe en Arabie Saoudite puis au Japon, à Hiroshima, pour le Sommet du G7 où il a rencontré les chefs des États membres.

⬛ Belgorod : la guerre…en Russie

Alors que depuis des semaines les regards sont tournés vers la ville ukrainienne âprement disputée de Bakhmut, des combats sont signalés depuis hier de l’autre côté de la frontière dans l’oblast de Belgorod, sur le territoire russe. Plusieurs attaques de drones ont visé des bâtiments de la région russe, cible d’une incursion de combattants armés qui suscite la « profonde inquiétude » du porte-parole de Vladimir Poutine à Moscou. Plusieurs villages ont été touchés par des obus, des civils ont été évacués… Le Kremlin a enclenché une opération « antiterroriste » sur la zone et a appelé à « plus d’efforts » pour contrer ces attaques menées, selon lui, par un commando ukrainien pour détourner l’attention de la prise de Bakhmout.

La Russie vient de revendiquer la prise totale de la ville, après des mois de combats et des milliers de morts. Mais de son côté, Kiev dit qu’il reste des foyers de résistance dans la ville et nie toute implication dans cette opération sur le sol russe.

Une attaque d’une ampleur inégalée depuis le début de l’invasion russe en Ukraine qui a depuis été revendiquée par deux organisations russes anti-Poutine, ralliées à l’Ukraine. La première est le « Corps des volontaires russes », l’autre la « Légion Liberté en Russie ». Toutes deux ont un temps été incorporée dans l’armée ukrainienne, mais déclarent désormais agir indépendamment.

Alors que sait-on de ces unités, de leurs moyens et de leurs motivations ? Quel est l’objectif de cette attaque dans la région de Belgorod ? Qui sont ces russes qui prennent les armes contre Poutine ? Quelle est la popularité du maître du Kremlin en Russie ? Et où se trouve-t-il ?

La protection autour du chef d’État russe s’est renforcée depuis le début de la guerre en Ukraine après que ce dernier a été la cible de menaces. Et rien n’est laissé au hasard. Gardes du corps, goûteurs de plats mais aussi bunkers…Peu visible depuis le début du conflit, le président russe préfèrerait travailler depuis sa « datcha » de Novo-Ogaryovo, sa résidence secondaire située à l’ouest de Moscou, ou depuis le fameux « palais de Poutine » situé sur la côte de la mer Noire. Un palais qui enflamme la Russie depuis 2021 et dont de nouvelles révélations publiées jeudi viennent enrichir l’enquête diffusée à l’époque sur le compte YouTube d’Alexeï Navalny. L’opposant russe y révélait le gigantisme de la propriété, caractérisée par la présence d’une église, d’un casino, de saunas et même d’une zone d’exclusion aérienne. Cette fois les journalistes de Business Insider ont analysé les plans du bâtiment diffusés sur Internet par la compagnie chargée des travaux et ont remarqué la présence de trois tunnels extrêmement équipés (éclairage, fibre, eau) reliant le luxueux complexe à la mer Noire et à la route. De quoi faire penser à certains observateurs, dont un ingénieur interrogé par Insider, que ces souterrains s’apparenteraient plus à un poste de commandement de secours qu’à de simples tunnels d’évacuation.

A l’inverse de Vladimir Poutine dont la parole et les déplacements se font plus rares, le président ukrainien multiplie les déclarations et les déplacements . Après avoir effectué une tournée en Europe, il vient de se rendre au sommet de la Ligue Arabe en Arabie Saoudite puis au Japon, à Hiroshima, pour le Sommet du G7 où il a rencontré les chefs des États membres. Mais que cherche-t-il en faisant tous ces déplacements sur la scène internationale ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mardi 23 mai 2023 à 17h40 sur France 5.