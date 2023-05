C dans l’air du 2 mai 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme tous les soirs, Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.







Le secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d’urgence, Martin Griffiths, a prévenu dimanche soir que la situation humanitaire au Soudan avait atteint un “point de rupture”. Malgré l’annonce d’une trêve dans les combats entre l’armée et les paramilitaires qui ont conduit le Soudan au bord d’une “catastrophe” humanitaire et sanitaire selon l’ONU, des raids aériens, des tirs et des explosions ont fait trembler Khartoum hier, lundi 1er mai.

Depuis le 15 avril dernier, plusieurs villes du Soudan sont le théâtre d’affrontements meurtriers. Les combats, qui ont fait 528 morts et 4 599 blessés selon des chiffres officiels qui seraient largement sous-évalués, opposent les deux généraux aux commandes du pays depuis leur putsch de 2021, piégeant des millions de Soudanais. “L’échelle et la vitesse à laquelle se déroulent les événements au Soudan (sont) sans précédent”, a estimé dimanche l’ONU, qui a dépêché dans la région son responsable pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths. Il a expliqué que l’accès aux soins de santé d’urgence, y compris pour les blessés dans les violences, est “sévèrement restreint, ce qui augmente le risque de décès”.

D’après l’ONU, 75.000 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays et au moins 20.000 ont fui vers le Tchad, 4.000 vers le Soudan du Sud, 3.500 vers l’Ethiopie et 3.000 vers la Centrafrique. Au total, jusqu’à 270.000 personnes pourraient fuir si la guerre continue.

Vincent Hugeux reviendra sur les conséquences de cette crise politique au Soudan, sur ses conséquences géopolitiques et sur la situation humanitaire très critique au Soudan.

⬛ Violences : à qui la faute ?

C’est l’image qui a choqué en ce 1er mai : un policier touché par un cocktail molotov à Paris, et grièvement brûlé. Ce jour de manifestation, qui a rassemblé plus de deux millions de personne selon l’intersyndicale (près de 800.000 selon a police), a été émaillé de violences dans plusieurs grandes villes. Selon le ministère de l’intérieur, 406 policiers et gendarmes ont été blessés. Ce matin, Gérald Darmanin a pointé la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon dans ce bilan, accusant le leader de la Farnce insoumise d’« exciter tout le monde » et de rester « silencieux » face aux violences.

Le mouvement social risque en tout cas de durer jusqu’à l’été. Plusieurs dates déjà marquées sur l’agenda comme celle du 6 juin où une nouvelle journée de mobilisation a été décidée par l’intersyndicale. D’ici là, le Conseil constitutionnel statuera demain sur la deuxième version du RIP proposé par l’opposition de gauche. Enfin, le 8 juin prochain à l’Assemblée nationale, le groupe LIOT proposera une loi pour faire revenir l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans.

En attendant, la France est épinglée par de nombreux pays de l’ONU pour ses violences lors des manifestations, y compris par la Russie, le Venezuela et l’Iran, trois pays dont les graves violations des droits de l’homme sont régulièrement condamnées par l’organisation internationale.

Les critiques se focalisent surtout sur la brigade de répression de l’action violente (Brav). Ces policiers anticasseurs cristallisent les réprobations pour ses méthodes violentes. Une équipe de C dans l’air les a suivi dans le cortège parisien.

Pendant ce temps, les syndicats restent en pleine forme et parviennent à afficher une unité sans précédent. Après le duo Philippe Martinez – Laurent Berger, ce sont deux femmes qui prennent la relève à la CGT et à la CFDT. Sophie Binet est la nouvelle cheffe cégétiste depuis un mois, Marylise Léon s’apprête à devenir son homologue en juin du côté du syndicat réformiste.

Alors, jusqu’où ira la violence dans ce bras de fer sur la réforme des retraites ? La Brav est-elle problématique ? Quel avenir à la CGT et la CFDT avec Sophie Binet et Marylise Léon à leur tête ?



