Love Island du 23 mai : qui a été éliminé ? Place au Love Break ! (résumé + replay épisode 26)

Love Island épisode 26 du mardi 23 mai – Place à l’épisode 26 de Love Island ce mardi soir. L’élimination se joue entre Ludivine et Steph ! Un message annonce que Ludivine est sauvée, Steph est donc éliminé.







Publicité





Issam est ravi que Ludivine soit restéée, il va lui parler et lui dit qu’elle mérite sa place. Et elle répond vouloir lui montrer qu’elle s’améliore… Il la prend dans ses bras et ils s’embrassent ! La nuit, Issam rejoint Ludivine dans son lit. Ludivine lui dit qu’elle veut que le lendemain il mette les choses au clair avec Anissa.

Solène se réveille seule, elle cherche Nicolo. Ces deux là se cherchent mais Nicolo attend qu’elle passe en mode séduction. Cindy arrive et Nicolo explique qu’il s’est trop concentré sur Solène et qu’il n’a pas appris à connaitre les autres… Cindy dit qu’elle l’aime bien et de loin, Edgar n’apprécie pas.







Publicité





Anissa parle avec Raphaëlla, elle espère qu’Issam va venir lui parler.



Publicité





Place ensuite au challenge « vive les mariés ». Les filles doivent mettre des robes blanches. Et pour le mariage de Cindy et Edgar, Nicolo s’oppose. La compet fait rage entre Nicolo et Edgar… Et c’est le couple Cindy / Edgar qui gagne face à Nicolo / Solène.

Anna et Gabriel semblent réconciliés, Anna fait un câlin à Gabriel et ils s’embrassent. Edgar et Cindy apprennent qu’en tant que gagnants, ils partent en date. Edgar dit à Cindy qu’il l’aime très fort… Il dit qu’il n’a jamais vécu ça avant ! Et Cindy se dit très chanceuse de l’avoir. Mais Cindy trouve qu’ils sont très différents et se demande si ça marchera aussi bien à l’extérieur.

A la villa, on organise un « action ou vérité ». Issam embrasse Anissa et Perle doit faire un bisou de cinéma à Nicolo… Ils sont morts de rire mais Perle sait que Valentin va s’énerver. Perle rentre dans le salon et Ludivine lui demande ce qui s’est passé avec Issam. Elle lui dit qu’ils font un action ou vérité… Perle dit la vérité à Valentin, qui s’énerve. Ludivine est en colère aussi, elle pète un plomb. Quand Issam arrive, elle l’envoie balader et lui parle de son manque de respect. Elle s’en prend ensuite à Anissa.

Edgar et Cindy rentrent à la villa très heureux. Ils découvrent la mauvaise ambiance dans la maison… Ludivine raconte tout à Cindy, qui la comprend. Ludivine pleure, Anna et Cindy lui conseillent de l’ignorer.

Une nouvelle cérémonie des couples est annoncée. Issam dit qu’il est mal car il n’a toujours pas de préférence ! Mais il va être obligé de se positionner. Ludivine angoisse.

Place à la cérémonie des couples, la dernière avant une semaine très spéciale. C’est les garçons qui doivent faire des choix ce soir et le destin d’une islandeuse « va basculer ». Nicolo décide de former un couple avec Solène, Gabriel choisit Anna, Edgar choisit Cindy, Valentin choisit Perle, et Issam choisit… Il faudra attendre demain soir pour le savoir ! Et une semaine spéciale va débuter : le love break. Les filles vont rester à la villa et les garçons vont s’éloigner pendant quelques jourus ! Et 4 nouveaux islanders vont débarquer, dont Bastos !

Love Island, le replay du 23 mai

Si vous avez manqué l’épisode 26 ce mardi 23 mai 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 24 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 26.