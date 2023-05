Enquête Exclusive du 21 mai 2023 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 21 mai 2023, le sommaire Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, elle a pour thème « Livraisons à domicile : le ballet infernal ».







Publicité





A voir dès 23h10 sur M6, puis en replay et en streaming sur 6Play.







Publicité





Enquête Exclusive du 21 mai 2023 : votre émission en résumé « Livraisons à domicile : le ballet infernal »

Depuis quelques années, la livraison à domicile est devenue le mode de consommation préféré des Français. En ville, dans les villages ou même dans les campagnes, on commande sur internet ou par téléphone. Et on se fait livrer, toujours plus vite. En 24 heures, en 2 heures ou en 10 minutes. C’est simple, facile et bon marché.

En France, il existe environ 80 000 livreurs. À vélo, en scooter et même en triporteur, ils roulent jour et nuit, pour quelques euros par course, et se transforment en forçats du bitume. 98% de ces livreurs sont des hommes. La plupart choisissent, souvent par obligation, le statut d’auto-entrepreneur. Un système qui leur offre une liberté totale. En contrepartie, difficile pour eux de gagner correctement leur vie, à moins de prendre tous les risques et de travailler comme des forcenés. Et quasi impossible d’avoir une bonne couverture sociale. Nos journalistes ont constaté que beaucoup de ces livreurs étaient sans papier et travaillaient donc illégalement, sans la moindre assurance.

Enquête exclusive a suivi le quotidien de Mamadou, un Ivoirien de 32 ans. Comme Yvan, un ancien ingénieur devenu livreur, nombreux pédalent à la chaîne pour un système qui peut rapporter gros aux compagnies spécialisées. Comme Uber Eats, Deliveroo et même le géant Amazon.

Ces dernières années, la livraison à domicile a même pris un nouvel envol, avec la création des « Dark Stores » et « Dark Kitchens ». En français, on parle de magasins ou de cuisines « fantômes ». Installées au pied des immeubles, ces nouvelles enseignes promettent de livrer vos courses et vos repas en moins de 30 minutes. À leurs abords, c’est un ballet infernal. Des livraisons, avec le bruit des scooters jusqu’à 2 heures du matin et la valse des camionnettes au petit matin. De nombreux riverains se plaignent des nuisances insupportables et des méthodes d’installation expéditives. A bout, certains finissent par déménager.

Enquête sur le monde opaque des livraisons à domicile.

Enquête Exclusive du 21 mai 2023, extrait vidéo

vidéo à venir



Publicité





« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.