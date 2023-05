Plus belle la vie de retour sur le groupe TF1 ? La chaîne et la production répondent

Le feuilleton marseillais « Plus belle la vie » sera-t-il bientôt de retour sur une chaîne du groupe TF1 ? C’est ce que le magazine Closer a annoncé jeudi, affirmant que le groupe TF1 avait décidé de sauver « Plus belle la vie ».







Selon eux, le feuilleton devrait revenir à la rentrée prochaine avec des inédits, toujours à un rythme quotidien.







Nos confrères de Télé Loisirs ont interrogé TF1 et Newen, société productrice de « Plus belle la vie ». La chaîne et la production de PBLV ont répondu et précisé que rien n’était encore signé !

« Plus belle la vie est une marque formidable à laquelle nous croyons beaucoup. Mais rien n’est arrêté à ce stade. » a déclaré un représentant de Newen.



Prudence donc quant au retour de « Plus belle la vie » mais si ça semble en bonne voie !

