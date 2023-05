Ici tout commence du 16 mai : Teyssier met Théo et Anaïs en garde (résumé + vidéo épisode 665)

Ici tout commence du 16 mai, résumé et vidéo extrait épisode 665 – Teyssier découvre qu’Anaïs et Théo sont en couple ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que la nouvelle ne le réjouit pas du tout… Il met Théo en garde !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 16 mai 2023 – résumé de l’épisode 665

Anaïs est secouée après sa discussion avec Lisandro. Elle ne l’avait jamais vu dans cet état et a bien du mal à s’en remettre. Théo est là pour la soutenir mais Teyssier les découvre tous les deux… Il n’était pas au courant et n’apprécie pas. Théo explique à son père qu’Anaïs a quitté Lisandro, il n’y a donc pas de problème. Mais Teyssier craint pour l’ambiance au Double A, il met en garde Théo : ça ne doit pas avoir de répercutions sur leur travail !

Samia a préparé un petit déjeuner au lit pour Ethan. Elle s’excuse pour son comportement de la veille, Ethan est très touché et salue ses efforts.

Au Double A, Anaïs sauve le service, mais inquiète Théo. Encouragée par Clotilde, Marta se reprend en main.



Ici tout commence du 16 mai 2023 – vidéo premières minutes

