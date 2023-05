C à vous du 29 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 29 mai 2023, invités et sommaire – Ce lundi et pour bien débuter la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 29 mai 2023 : le sommaire

🔵 📌 Covid-19 : pourquoi des médecins réclament-ils des sanctions contre Didier Raoult ? Mathieu Molimard, chef du service de pharmacologie médicale du CHU de Bordeaux, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Pollution plastique : comment transformer les 15 milliards de pots de yaourt achetés et jetés chaque année en France ? On en parle avec Jimmy Pahun, député MoDem du Morbihan, ancien navigateur

🔵 🎵 Dans le live : Simply Red présente son nouvel album “Time” sorti le 26 mai, avec un live sur la scène de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Stéphane Carbone, Président du Jury du Trophée des Léopards 2023

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Olivier Goy et Stéphanie Pillonca pour le film documentaire “Invincible été”, au cinéma le 31 mai; et Olivier Boucreux et Victor Dekyvere, chroniqueurs, ils ont commenté les montées des marches du 76ème Festival de Cannes en direct pour TV Festival

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 29 mai 2023 à 19h sur France 5.



