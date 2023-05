Ici tout commence spoiler : le choix de Théo (vidéo épisode du 12 mai)

Ici tout commence spoiler – Théo est dans une situation compliquée dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Entre Anaïs qui prépare son mariage avec Lisandro et le retour de Marta à l’institut, il ne sait plus où il en est…

Mais dans quelques jours, alors que Marta souhaite rester et intégrer le master, Théo met les choses au clair.







Il a fait un choix, il ne souhaite pas remettre avec Marta ! Celle-ci lui reproche de l’avoir utiliser pour oublier Anaïs, ou pour la rendre jalouse… Théo s’excuse, Marta encaisse le coup.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 663 du 12 mai 2023, Théo fait un choix



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

