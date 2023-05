La Grande Librairie du 3 mai 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ».

Aujourd’hui Augustin Trapenard reçoit Pierre Michon, Régis Jauffret, Sophie Marceau et Jean-Christophe Grangé. Découvrez dès maintenant en détails tout ce qui vous attend ce soir !







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 3 mai 2023 : invités et sommaire

Quels lecteurs sont les écrivains ? Par quels désirs sont-ils animés ? Quelle place réservent-ils à celles et ceux, illustres ou inconnus, qui les ont précédés ? Cette semaine, La Grande Librairie vous propose quatre livres qui font la part belle au désir et au destin.

📕 Régis Jauffret, auteur des cultes « Univers, univers » (Verticales), « Asiles de fous », « Claustria », ainsi que de nombreuses « Microfictions » (Gallimard), publie son « Dictionnaire amoureux de Flaubert » (Plon). Qui était vraiment celui qu’on nomme injustement « L’Ermite de Croisset » ? Quels secrets bien gardés se dissimulent dans « Madame Bovary », « L’Éducation sentimentale » ou « Salammbô » ? Une somme passionnante qui propose une relecture intime, cocasse et joyeuse de la vie et de l’œuvre de l’un de nos plus grands auteurs.

📗 Actrice et réalisatrice, Sophie Marceau publie « La Souterraine » (Éditions Seghers). Treize histoires et sept poèmes traversés par des « héroïnes, filles, jeunes femmes, amantes ou amoureuses, mères ou grands-mères ». Un recueil de textes sur le destin féminin écrit avec sensibilité et humour qui dévoile une part méconnue de la comédienne.

📘 Maitre du thriller français, Jean-Christophe Grangé publie « Rouge karma » (Albin Michel). Mai 68, alors que Paris s’enflamme, le corps mutilé d’une jeune fille est retrouvé dans une posture incongrue. Deux de ses amis et le policier en charge de l’enquête s’associent pour comprendre ce qu’il s’est passé. S’ensuit un périple fascinant qui va les mener des rives du Gange jusqu’au Vatican.

📙 Enfin, une rencontre exceptionnelle avec Pierre Michon. Vingt-sept ans après « La Grande Beune » (Verdier), « La Petite Beune » en est la suite inédite. Ces deux textes constituent « Les deux Beune » (Verdier). Au début des années soixante, un jeune homme est nommé instituteur dans un petit village de Dordogne. Dans cette campagne reculée, gorgée de fresques préhistoriques, il s’éprend d’une jeune buraliste. Son désir brûlant, resté à l’état de promesse, pourrait bien s’assouvir.



