Les 12 coups de midi du 31 mai : Céline continue, l’étoile reste mystérieuse

Les 12 coups de midi du 31 mai 2023, 78ème victoire de Céline – Céline a signé une 78ème victoire sans briller ce mercredi midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Avec seulement 100 euros à partager avec un téléspectateur, Céline totalise 333.318 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 31 mai 2023, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Sur l’étoile mystérieuse, aucun indice supplémentaire et Céline n’a pas pu faire de proposition. On n’a toujours des gradins, un panier de basket et un rideau théâtral.

Indices présents sur cette étoile : des gradins, un panier de basket, un rideau de théâtre

Noms déjà proposés : J.K Rowling, Didier Deschamps, Grand Corps Malade

Les 12 coups de midi du 31 mai, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1