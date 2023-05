Love Island : Bastos et 4 nouveaux islanders débarquent pour le Love Break (VIDÉO)

Ce soir dans votre épisode inédit de Love Island, 5 nouveaux islanders vont débarquer à la villa et rejoindre les femmes, seules pendant la semaine du « Love Break » !







Les garçons de villa sont éloignés des filles alors que 5 bombes arrivent… Les filles vont-elles succomber ? Perle et Cindy seront-elles fidèles à Valentin et Edgar ?







Parmi les 5 nouveaux islanders, il y a Bastos ! Vous avez connu Bastien dans Secret Story saison 10 en 2016 et il a aussi participé à « Moundir et les apprentis aventuriers », ou encore « Les Marseillais VS le reste du monde ».

Bastos va-t-il faire craquer les islandeuses ?



VIDÉO Love Island du 24 mai, extrait vidéo

« Que les festivités commencent » : les 5 nouvelles Bombes font une entrée explosive dans la villa !

"Que les festivités commencent" 🎉😏🔥

Les 5 nouvelles Bombes font une entrée explosive dans la villa ! 😝 Découvrez le "Love Break" dès aujourd'hui à 19:50 #LoveIslandFr pic.twitter.com/ZJYrsOF1sU — W9 (@W9) May 24, 2023