La Grande Librairie du 24 mai 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine, La Grande Librairie vous donne rendez-vous au Festival de Cannes ! Augustin Trapenard reçoit Eric Reinhardt, Valérie Donzelli, Audrey Diwan, Martin Bourboulon et Erik Orsenna pour une émission entre littérature et cinéma !







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 24 mai 2023 : invités et sommaire

Cette semaine, La Grande Librairie vous donne rendez-vous au Festival de Cannes. Au programme : un entretien exclusif de Michel Houellebecq, une discussion sur l’adaptation de l’écrit à l’écran, et un retour sur le succès d’un classique de la littérature au cinéma.

📕 Sept ans après sa dernière apparition à la télévision, Michel Houellebecq nous livre une interview exclusive à l’occasion de la sortie de son livre « Quelques mois dans ma vie » (Flammarion) qui sort mercredi. Dans ce récit autobiographique d’excuses, de confessions et de réflexions sur la beauté et sur le mal, notamment, il revient sur une année de polémiques et de critiques.

📗 Grand vainqueur des Prix Renaudot des lycéens (2014) et du Roman des étudiants France Culture-Télérama (2015), « L’Amour et les forêts » (Gallimard) d’Éric Reinhardt est adapté au cinéma par la réalisatrice Valérie Donzelli, à qui l’on doit notamment « La Guerre est déclarée », « Notre Dame » ou encore « La Reine des pommes ». À l’occasion du festival de Cannes, ils seront présents sur le plateau de La Grande Librairie, accompagnés de la scénariste du film, également cinéaste, Audrey Diwan (« L’évènement », 2021), pour parler du travail d’adaptation, des pages blanches de nos livres aux écrans noirs des cinémas.

📙 Enfin, vous le savez, « Les Trois Mousquetaires » sont à l’honneur cette année avec une adaptation qui rencontre un grand succès dans les salles de cinéma. Dans l’attente de la sortie du second volet, Milady, le réalisateur Martin Bourboulon reviendra avec nous sur les clés du succès de D’Artagnan. À ses côtés, l’Académicien voyageur, Erik Orsenna, qui connaît sur le bout des doigts son Alexandre Dumas !



VIDÉO La Grande Librairie du 24 mai 2023 : la bande-annonce

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 24 mai 2023 à 21h sur France 5.