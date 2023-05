« Nadal/Djokovic, duel à Roland-Garros » : où et quand voir le documentaire inédit ?

« Nadal/Djokovic, duel à Roland-Garros », c’est le documentaire inédit qui arrive la semaine prochaine et qui va ravir tous les fans de tennis ! L’occasion de se mettre dans le bain juste avant le début du tournoi de Roland Garros.







Publicité





Un documentaire à découvrir sur Amazon Prime Vidéo à partir du 26 mai 2023. Et si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite !







Publicité





« Nadal/Djokovic, duel à Roland-Garros », la présentation

Depuis 2006, et leur premier affrontement sur le court central de Roland-Garros, Rafael Nadal et Novak Djokovic nourrissent la chronique. Leur trajectoire les lie dans l’histoire de leur sport. L’Espagnol et le Serbe partagent la même soif de conquête. Ils ont accroché à leur palmarès les plus grands tournois au monde et sont, aujourd’hui, les seuls joueurs de l’histoire à avoir remporté 22 Grand Chelems. Si leurs palmarès les rassemblent, tout les oppose pourtant. Autant leurs styles que leurs origines. Aussi bien leurs caractères que leurs tempéraments.

Dans un documentaire intitulé Nadal / Djokovic, duel à Roland-Garros, disponible dès le 26 mai en exclusivité sur Prime Video, les réalisateurs Céline Jallet, Julie Robert et Antoine Benneteau explorent en cinq actes et pendant 62 minutes les ressorts d’une des plus grandes et épiques rivalités du sport en privilégiant l’approche dramaturgique plutôt que le déroulé des faits.

Roland-Garros est le théâtre de ce documentaire. Entre 2006 et 2022, les deux hommes s’y sont affrontés à dix reprises, plus qu’ailleurs (une fois à Wimbledon, trois à l’US Open et en Australie). Ces duels à répétition, devenus mythiques, ont été choisis comme fil conducteur du récit.

Les revivre, c’est l’occasion d’ouvrir des portes à des flash-backs, de se replonger au cœur de l’enfance de ces deux iconiques champions ou de leurs tourments et de leurs réussites. Des instants qui éclairent leurs trajectoires respectives mais permettent aussi de mieux cerner et appréhender leur rivalité.



Publicité





Illustrées par des archives officielles des matchs et des coulisses de Roland-Garros, le documentaire est un voyage immersif dans cet affrontement qui revêt une dimension universelle, bien au-delà de la logique sportive. La narration est une succession de souvenirs et de confessions. Vainqueurs ou finalistes de Grand Chelem – Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Alexander Zverev, David Ferrer, Jo-Wilfried Tsonga – légendes de Roland Garros – Gustavo Kuerten, Sergi Bruguera – coachs, proches de Nadal et Djokovic, consultants ou journalistes, ils sont les grands témoins de ces affrontements devenus des chefs d’œuvre.

VIDÉO « Nadal/Djokovic, duel à Roland-Garros », la bande-annonce

Regardez « Nadal/Djokovic, duel à Roland-Garros » à partir du 26 mai sur Amazon Prime Vidéo, profitez de l’offre d’essai de 30 jours gratuite et sans engagement.