Obsèques de Michel Cordes : Laurent Kerusore et d’autres acteurs de « Plus belle la vie » étaient bien présents !

Obsèques de Michel Cordes – C’est mercredi dernier que se sont déroulées les obsèques de Michel Cordes, à Montpellier. Et si la famille de l’acteur de « Plus belle la vie » avait annoncé dans un avis publié sur Midi Libre qu’elles se dérouleraient « dans la plus stricte intimité familiale », il semblerait que ça n’ait pas été le cas.







En effet, contrairement à ce que tout le monde avait déduit, les acteurs de « Plus belle la vie » étaient bien présents aux obsèques de Michel Cordes.







C’est Laurent Kerusore, alias Thomas Marci le fils de Roland dans la série, qui a rectifié dimanche dans une story sur ses comptes des réseaux sociaux Facebook et Instagram.

« Je ne pensais pas reprendre la parole aussi vite mais on m’y oblige un peu. J’ai de très bons amis qui ont mis des alertes sur mon nom et qui ont découvert des choses qui pouvaient être dites dans cette presse qui dit des horreurs, et qui peuvent faire très très mal » a déclaré Laurent Kerusore, visiblement remonté.



« Alors je ne suis pas dans la justification mais évidemment que j’ai pu dire au revoir à Michel ! Et j’étais pas le seul d’ailleurs ! » a-t-il expliqué.

