Tennis Rome : Hanfmann / Medvedev en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis Rome ATP – Hanfmann / Medvedev en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à suivre ce jeudi après-midi. Après l’élimination de Djokovic hier et les qualifications de Rune et Ruud, place aux deux derneirs quarts de finale du tournoi Masters 1000 de Rome ce jeudi. Le numéro 3 mondial Daniil Medvedev affronte Yannick Hanfmann.

Un match à suivre ce matin, à partir de 15h, sur Eurosport.







Le russe Daniil Medvedev est opposé à l’allemand Yannick Hanfmann, 101ème à l’ATP, pour tenter de décrocher une place en demi-finale du tournoi de Rome.

Côté statistiques, les deux joueurs ne se sont jamais affrontés jusqu’à aujourd’hui !

ATP Hanfmann / Medvedev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport à partir de 15h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.



