Un si grand soleil spoiler : Hélène piège Christian (VIDÉO épisode du 24 mai)

Un si grand soleil spoiler, résumé et extrait vidéo à l’avance de l’épisode du 24 mai 2023 – Hélène déteste Christian dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Et elle n’a pas envie de se laisser faire en collaborant une nouvelle fois avec lui…

Dans quelques jours, Hélène décide de passer à l’action en piégeant Christian !







Elle le retrouve au 101 et le brosse sans dans le sens du poil. Hélène fait parler Christian sur cette nouvelle arnaque aux tableaux et enregistre la conversation avec son téléphone…

Sauf que Christian n’est pas né de la dernière pluie ! Il a compris et prend le téléphone d’Hélène pour effacer la conversation ! Elle est furieuse et Christian s’en va…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1153 du 24 mai 2023 : Hélène tente de piéger Christian



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.