Danse avec les Stars, Caroline Margeridon répond à Inès Reg : « je ne suis pas une menteuse »

Près d’une semaine après la finale de la saison de « Danse avec les Stars », la guerre des mots continue entre les célébrités au casting. On peut dire que c’est clairement la saison des clashs et c’est bien dommage !





Après Natasha St-Pier, c’est Caroline Margeridon qui a réagi aux propos d’Inès Reg lundi soir dans Quotidien sur TMC.







Interrogée sur la coupure opérée par la production juste après son élimination, Inès a déclaré qu’elle n’était pas au courant et qu’il ne s’était rien passé. Elle a également expliqué que Caroline Margeridon avait menti quand elle a affirmé qu’elle avait assisté au clash entre elle et Natasha St-Pier.

« Ce n’est pas vrai. Par contre, je peux vous dire que Caroline Margeridon ne m’aime pas« , expliqué Inès au sujet d’un prétendu clash avec Caroline lors de la fameuse coupure sur la finale.



« Caroline Margeridon a des informations que personne n’a. Par exemple, Caroline Margeridon a dit qu’elle était le jour où Natasha m’a dit que j’étais une petite sal***. Ce n’est pas vrai. Elle n’était pas là » a-t-elle ajouté.

Des propos qui n’ont pas plu à Caroline Margeridon, qui s’est exprimée sur Instagram.

« Effectivement j’ai dit que j’étais présente quand il y a eu le clash sur dals et heureusement cette polémique est sortie un mois plus tard, c’était la première semaine de nos entraînements, mais en aucun cas, j’ai dis y avoir assisté. Maintenant concernant la coupure du dernier prime, adressez-vous à la production et j’espère que vous entendrez ce qui m’a été dit. À bon entendeur… » a-t-elle écrit.