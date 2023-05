Un si grand soleil du 25 mai : Evan s’en prend à Marc et Chloé en public (résumé et vidéo épisode 1154 en avance)

Un si grand soleil du 25 mai, spoiler résumé de l’épisode 1154 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit du feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 25 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Chloé marche sur la plage, Evan l’appelle mais elle ne décroche pas. Il lui laisse un message et lui assure qu’il ne l’a pas dénoncé pour ses chroniques judiciaires. Robin débarque et lui demande de quoi elle l’accuse. Evan lui dit que c’est compliqué et il ne sait pas si elle va revenir. Robin veut s’occuper de son père, il va lui préparer un petit dej.







Chloé est avec Aurélie, elle ne comprend pas qu’Evan soit allé jusqu’à la dénoncer… Chloé pense qu’il est allé trop loin, elle ne pourra pas lui pardonner. Aurélie lui demande si elle a revu Marc, elle y a pensé mais ne l’a pas fait. Elle ne veut pas se servir de lui comme un pansement.



Au lycée, Kira reçoit un message de Jules qui veut la revoir. Kira avoue à Thaïs qu’elle a embrassé Jules… Elle culpabilise vis à vis de Louis, elle est perdue. Thaïs lui dit qu’elle va devoir choisir.

Chloé écoute un message vocal de Marc. Pendant ce temps là, Béatrice est hospitalisée d’urgence. Alain la prend en charge. Et Laurine est avec Evan, Evan veut qu’ils parlent. Il est désolé, c’était une grosse erreur.

Alain est avec Béatrice, qui reprend connaissance. Elle a fait un coma hypoglycémique. Il ne comprend pas, Béatrice lui annonce avoir arrêté son traitement. Elle lui parle de ses compléments alimentaires, Alain lui explique qu’elle aurait pu mourir… Claire est là et entend tout. Elle va avec Alain en parler à Janet, elle lui avoue que c’est bien les mêmes compléments que vend sa fille. Elle espère que Kira n’a rien à voir là-dedans. Alain veut que l’hôpital porte plainte.

Claire appelle Kira pour la prévenir. Elle lui avoue que c’est Thaïs qui lui a vendu les produits mais que jamais elle lui a dit d’arrêter son traitement. Claire lui parle de la plainte contre Tip Green. Kira explique tout à Thaïs, elle va avoir avec Florent et il faut appeler Jules. Jules est avec Kira et Thaïs, elles leur expliquent tout. Il leur dit que ça va aller.

Marc est à son vernissage, Chloé vient… Marc est très touché. Pendant ce temps là, Alain boit un verre avec Evan. Alain lui parle de sa patiente mais Evan parle de Chloé… Il ne comprend pas qu’elle l’accuse. Alain lui conseille d’insister pour lui parler.

Florent et Claire parlent avec Kira, qui leur assure qu’elles n’ont jamais dit à Béatrice d’arrêter son traitement.

Le vernissage est une réussite, Marc est content. Chloé dit qu’elle ne va pas tarder, Marc le remercie d’être passé. Ils se tiennent la main au moment où Evan débarque. Il l’insulte devant tout le monde ! Evan fait une esclandre et casse des verres avant de sortir.

VIDÉO Un si grand soleil du 25 mai extrait, Evan fait une esclandre

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.