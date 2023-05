Love Island du 24 mai : les filles et les garçons séparés (résumé + replay épisode 27)

Love Island épisode 27 du mercredi 24 mai – Place à l’épisode 27 de Love Island ce mercredi soir. Issam choisit de former un couple avec Ludivine et Steph sauve Anissa. Raphaëlla est donc déjà éliminée !







Pour Ludivine, Issam a fait le choix du coeur et ils s’embrassent. Et pour Gabriel et Anna, le conflit semble oublier. C’est l’anniversaire de Perle, la musique retentit dans la villa pour l’occasion. Un super petit dej les attend en tête à tête pour chaque couple mais ils ne savent pas encore que c’est le dernier !







Delphine Wespiser arrive à la villa et parle avec les garçons. Pendant ce temps là, les filles font un « karaoké pool » pour l’anniversaire de Perle. Et Delphine annonce aux garçons que leur aventure va prendre une toute autre tournure : ils vont découvrir le Love Break, la semaine de tous les dangers. Ils vont s’éloigner de la villa, les filles vont rester et accueillir 5 nouveaux garçons !

Les garçons ne sont pas ravis, surtout Valentin et Edgar. Les garçons quittent la villa et sont dans un hôtel de luxe pour 3 jours. Les filles sont de retour à la villa et découvrent que les garçons ne sont pas là ! Delphine débarque et elles comprennent que quelque chose les attend.



Et 5 nouveaux garçons arrivent ! Les filles sont sous le choc. Une soirée d’anniversaire est organisée à la villa et les nouveaux arrivent dont Bastos, youtubeur et ancien de Secret Story. Issam reçoit un message pour prévenir les garçons de l’arrivée des nouveaux et leur montrer leurs profils : Bastos, Mehdi, Théo, Karl et Maxence. Ils sont inquiets et à la villa, les nouveaux font connaissance avec les filles… Il y a du rapprochement dans l’air !

