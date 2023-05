Un si grand soleil du 5 mai : Manu revient vers Eve (résumé et vidéo épisode 1141 en avance)

Un si grand soleil du 5 mai, spoiler résumé de l’épisode 1141 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 4 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Louis fait des sous-entendus à son père, il pense que Marc a une nouvelle petite-amie. Il a remarqué les échanges de sms et les appels en chuchotant. Marc lui assure qu’il n’a personne. Louis part au lycée et Marc reçoit un sms de Chloé qui lui envoie sa chronique.







Laumière parle avec Laurine et Boris de la création de la clinique. Boris fait encore des remarques contre sa soeur. Mais Laumière dit qu’à son âge il était comme lui. Il attend que son fils se montre à la hauteur et qu’il peut encore reprendre l’héritage. Laurine et Boris semblent clairement en compétition.



Manu reçoit un appel de Virgile, il le remercie de son intervention à la manade et il s’excuse. Virgile espère que ça va lui permettre de se réconcilier avec Eve. Il lui conseille de ne pas se braquer. Pendant ce temps là, la proviseure annonce que le rectorat a décidé de la réintégrer. Mais elle va devoir faire profil bas, beaucoup de parents ont été scandalisés. Sabine interroge ensuite Eve concernant Manu mais elle n’y croit plus.

A l’hôpital, Laurine s’en prend une nouvelle fois à Jennifer. Claire surprend la conversation, elle conseille à Jennifer ne pas se laisser faire.

Au commissariat, Sauzet et la véto sont confrontés. Chacun accuse l’autre. Et Sauzet accuse Burton d’avoir eu l’idée de tuer Aline.

Le rédac chef de Midi Libre vient voir Marc, il a des commentaires positifs sur les chroniques judiciaires. Il est ok pour une chronique régulière. Il l’interroge sur la source et lui parle de la greffière avec qui il planquait… Marc retrouve ensuite Alix pour son expo photos. Elle lui parle de Chloé elle aussi…

Evan, Elisabeth et Laumière sont dans le bureau de Claudine pour la création de la société. Evan voudrait qu’apparaisse dans les statuts que toutes les décisions des associés devront être prises à l’unanimité. Laumière lui reproche un manque de confiance. Il dit qu’il va y réfléchir.

Manu est sa psy. Il lui confie qu’il a eu peur de perdre Eve. Elle note qu’il a donc encore des sentiments pour elle. Il pleure et avoue qu’il l’aime… Il lui dit qu’il est perdu.

Eisabeth s’en prend à Evan à l’extérieur. Elle pense que Laumière pourrait se retirer du projet. Mais Evan préfère tirer un trait sur son projet que le faire dans des conditions qui ne lui conviennent pas.

Manu sort bouleversé de chez sa psy. Il appelle Eve, il voudrait lui parler. Il lui donne rendez-vous aux Sauvages, Eve retrouve le sourire. Ils vont se balader sur la plage. Manu confie à Eve qu’il a eu peur de la perdre, il lui dit de prendre son d’elle et s’en va.

Chloé et Marc sont encore ensemble. Marc lui dit que la chronique paraitra demain matin. Elle lui dit que désormais, ils communiqueront par mails. Avant de se quitter, Marc lui dit qu’il ressent quelque chose pour elle. Chloé l’embrasse et ils vont chez Marc ! Ils cèdent à la tentation.

VIDÉO Un si grand soleil du 5 mai extrait, Manu revient vers Eve

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.