« Une famille en or » du 23 mai : les invités de la spéciale Star Academy ce soir sur TF1

« Une famille en or » du 23 mai 2023 – Camille Combal est de retour ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro du jeu « Une famille en or ». Et ce soir, il s'agit d'une spéciale Star Academy ! Pour l'occasion, Camille Combal a réuni 2 générations de la Star Academy pour jouer et tenter de faire gagner 100 000 Euros au profit de l'association Grégory Lemarchal.







Rendez-vous dès 23h, juste après Koh-Lanta, sur la chaîne ou en streaming et replay sur MYTF1.







« Une famille en or » du 23 mai 2023 : les invités de Camille Combal pour la spéciale Star Ac

Retrouvez les candidats et professeurs emblématiques de la première et dernière saison du programme culte.

D’un côté, la famille « Star Ac’ 2001 », avec Armande Altaï, la professeure de chant iconique de l’émission, les élèves Karima Charni, Lucie Bernardoni, Patrice Maktav, menée par la directrice Alexia Laroche-Joubert.

Face à eux, la famille de la toute dernière promo 2022, avec le professeur de danse Yanis Marshall comme capitaine d’équipe, accompagné de la professeure de chant Adeline Toniuti, la coach vocale Marlene Schaff, les élèves Julien Canaby et Chris Camalon.

Compétition, mauvaise foi, anecdotes et fous rires, ils ont tout donné pour la bonne cause !

Si vous avez envie de partager les fous-rires de Camille Combal et de ses invités, rendez-vous ce soir dès 23h sur TF1 et MYTF1.



