N’oubliez pas les paroles du 23 mai : Anaïs atteint les 10.000 euros

N’oubliez pas les paroles du 23 mai 2023, 7 victoires pour Anaïs – Doucement mais sûrement ! Anaïs reste maestro dans le jeu musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ».

Mais la maestro peine à faire grimper ses gains, elle compte 10.000 euros en 7 victoires.







Dans le détail ce mardi soir, Anaïs a remporté 1.000 euros sur la première émission et rien du tout sur la deuxième ! On peut pas dire qu’elle brille mais Anaïs est toujours là et sera de retour demain soir dans « N’oubliez pas les paroles ». Parviendra-t-elle à faire une victoire avec la somme maximale de 20.000 euros ?

N’oubliez pas les paroles du 23 mai 2023, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.