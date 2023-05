Un si grand soleil du 24 mai : Evan dérape avec Laurine (résumé et vidéo épisode 1153 en avance)

Un si grand soleil du 24 mai, spoiler résumé de l’épisode 1153 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit du feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 24 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Evan et Chloé prennent le petit déjeuner ensemble. Chloé remercie Evan de l’avoir soutenue face à Robin, et elle lui dit qu’elle ne veut pas le perdre. Evan lui dit que lui non plus mais il lui en veut, ça va lui prendre du temps d’encaisser ce qu’elle a fait. Il accepte d’essayer qu’ils se donnent une deuxième chance, Chloé dit qu’elle va tout faire pour que ça marche.







Au lycée, Kira reçoit un appel de Jules, il dit qu’il n’a pas trop le moral. C’est l’anniversaire de sa mère… Kira est désolée, elle lui dit de ne pas rester seul mais sa famille est loin et il a personne à qui parler. Kira propose de le rejoindre après le lycée. Louis propose de faire quelque chose après le lycée pour remonter le moral de Robin, mais Kira ment en disant qu’elle va faire du shopping avec Claire. Kira dit ensuite la vérité à Thaïs, qui ne la comprend pas.



Chloé est avec Aurélie, elle regrette d’avoir fait souffrir Evan mais pas ce qu’elle a fait avec Marc. Chloé lui dit qu’elle a fait son choix, c’est Evan.

Alix est avec Marc pour son expo photos. Elle est emballée mais Marc n’arrive pas à se réjouir… Son vernissage aura lieu le soir, Alix le remotive et lui parle encore d’Hélène qui est célibataire… Marc s’en va.

Le procureur reçoit un appel du service informatique au sujet du mail anonyme. C’est Cécile qui annonce à Chloé que le mail a été envoyé de l’hôpital de Montpellier Ouest. Chloé ne comprend pas, elle n’imagine pas Evan faire ça. Mais Cécile pense qu’il a pu le faire par jalousie… Elle lui dit de faire attention à elle. Chloé appelle Evan, elle lui reproche de s’être vengé. Il ne comprend pas et lui assure que c’est faux. Chloé dit à Evan de ne pas l’attendre ce soir ni les autres soirs, elle raccroche.

Béatrice se sent mal, elle dit à sa copine qu’elle a arrêté les piqures s’insuline… Mais pour elle c’est juste son corps qui a besoin de se sevrer.

Louis et Thaïs emmènent Robin faire du patin pour se changer les idées. Pendant ce temps là, Jules est avec Kira. Il lui dit qu’elle est la seule à qui il parle de sa mère. Jules dit à Kira qu’elle est quelqu’un de rare et qu’il n’a jamais ressenti ça pour personne. Jules propose à Kira d’aller chez lui, elle accepte. Elle réfléchit et finalement elle pense que c’est une mauvaise idée. Jules insiste, il dit qu’il y a un truc entre eux. Ils s’embrassent ! Thaïs appelle Kira, elle lui dit de venir. Kira dit à Jules qu’elle doit y aller et rejoint ses amis. Robin parle à Kira de sa mère qui trompe son père, il trouve ça dégueulasse.

Chloé appelle Marc, elle est en colère contre Evan. Elle va à l’hôtel, il lui propose de venir chez lui. Chloé ne préfère pas, elle a besoin d’être seule. Pendant ce temps là à l’hôpital, Evan est avec Laurine… Il lui dit que sa femme est partie, elle le quitte. Il ne comprend pas, elle l’accuse de quelque chose qu’il n’a pas fait. Il est convaincu qu’elle est allée retrouver Marc. Evan finit par embrasser Laurine…

