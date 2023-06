66 minutes du 4 juin : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

66 minutes du 4 juin 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends deux nouveaux numéros inédits de « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format » avec Xavier de Moulins vous attendent dès 17h25 sur M6. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







Publicité





A suivre dès 17h25 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 4 juin 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h25 dans 66 minutes :

🔵 Immobilier: les profiteurs de JO

A Paris, comme à Marseille où auront lieu une partie des épreuves, l’afflux de visiteurs attendu lors des JO fait déjà exploser les prix des locations touristiques entre particuliers. Si certains se frottent les mains, d’autres dénoncent cette inflation.



Publicité





Et retrouvez aussi d’autres reportages dont le sommaire n’a pas été dévoilé par la chaîne. Reportages, portraits, enquêtes, 66 Minutes explore l’actualité de la semaine avec 3 ou 4 reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l’actualité internationale.

A 18h45 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Sujet non communiqué par la chaîne

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.