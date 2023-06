Ici tout commence spoilers : un drame, les résumés jusqu’au 23 juin 2023

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 19 au 23 juin 2023 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines de votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023.







Et on peut déjà vous dire que Salomé est rattrapée par son passé tandis qu’Axel et Ambre cachent un secret…







Et alors que les examens se terminent dans un train, celui-ci déraille ! Un terrible accident qui va bouleverser l’institut.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 19 au 23 juin 2023

Lundi 19 juin (épisode 689) : Axel et Ambre tentent de dissimuler leur secret. En cuisine, les mauvaises habitudes de Mehdi refont surface. Salomé fait une découverte bouleversante sur son passé.

Mardi 20 juin (épisode 690) : En pleine épreuve artistique, les élèves peinent à mettre leurs rancœurs de côté. En cuisine, Mehdi tente la manière douce. Salomé se replonge dans les souvenirs de son ancien foyer.

Mercredi 21 juin (épisode 691) : A L’institut, les deux meilleurs trios sont invités à s’affronter lors d’une ultime épreuve. Leroy donne sa chance à un élève du master. Les projets d’été d’Ethan sont contrariés par Teyssier.

Jeudi 22 juin (épisode 692) : A bord du train, l’ultime épreuve des examens déraille. A L’institut, Théo et Anaïs sont contraints de se séparer.

Vendredi 23 juin (épisode 693) : Suite à l’accident, les passagers du train se battent pour s’en sortir. La soirée paisible de Théo et Charlène est perturbée par la terrible nouvelle.



