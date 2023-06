Un si grand soleil spoiler : Hélène enlève et séquestre… (VIDÉO épisode du 26 juin)

Un si grand soleil spoiler – Hélène va totalement perdre le contrôle et déraper dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Hélène va enlever Christian et le séquestrer !

Elle est armée et menace Christian…







Publicité











Publicité





Hélène pense qu’il est lié à la disparition de Victor. Elle veut qu’il lui raconte ce qui s’est passé quand ils se sont vus au vernissage de l’exposition de Marc à la galerie. Christian finit par avouer qu’ils se sont parlés et que ça a tourné en dispute…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 juin 2023

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1175 du lundi 26 juin 2023 : Hélène a enlevé Christian



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.