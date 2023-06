Ça commence aujourd’hui du 21 juin 2023 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 21 juin 2023, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme tous les jours sur France 2, Faustine Bollaert présente un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission a pour thème « A plus de 70 ans, elles vivent enfin comme elles l’entendent ».







Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« Ça il faut le couper au montage, ce qu’on vient de dire » : Norma a eu le déclic de divorcer à 72 ans. Elle a découvert le vrai amour, et ne pensait pas pouvoir être autant aimée.

Une émission pleine d’espoir c’est cet après-midi sur France 2.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 21 juin 2023



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

