« 6 secrets pour rencontrer l’âme sœur » : votre téléfilm ce 21 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« 6 secrets pour rencontrer l'âme sœur » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 21 juin 2023







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« 6 secrets pour rencontrer l’âme sœur » : l’histoire

C’est l’anniversaire de Taylor : elle fête ses 30 ans. Sa mère, décédée, lui a laissé une suite de six défis à relever, au bout desquels elle découvrira son cadeau d’anniversaire. Malgré une brillante réussite dans la vie et une réelle maîtrise d’elle-même obtenue par un travail assidu, Taylor est d’une nature angoissée, au point d’en devenir légèrement asociale. Ces défis vont la forcer à secouer ses habitudes. Pour commencer, elle doit rencontrer une nouvelle personne…

6 secrets pour rencontrer l’âme sœur, interprètes et personnages

Avec : Emilie Ullerup (Taylor Jones), Clayton James (Josh), Daphne Hoskins (Chloé), Teagan Vincze (Sara)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Mes beaux-parents, mon mariage et moi ».