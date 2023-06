Demain nous appartient spoilers : une mort secoue Sète, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 26 au 30 juin 2023)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 26 au 30 juin 2023 – Le ciel va s’assombrir à Sète cette semaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Si vous êtes déjà curieux de savoir ce qui vous attend, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’annonce de la mort de Martin ! Le commissariat pleure la mort du commandant Constant !

Mais rassurez-vous, Martin n’est pas mort. Ça fait partie du plan monté avec Aurore, Roxane et Sara afin de faire tomber Agathe ! Mais Raphaëlle apprend la mort de Martin, elle est effondrée avant de finalement être en colère de lui avoir laissé croire ça…

De son côté, Lisa est en plein triangle amoureux. Aaron et son frère Simon s’affrontent…

Et Victor essaie de conquérir le coeur de Romy.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 26 au 30 juin 2023

Lundi 26 juin (épisode 1456) : Aurore est dans le viseur d’Agathe. Martin sort de l’hôpital. Un squatteur investit le Spoon. La journée de rêve de Jordan part en fumée.

Mardi 27 juin (épisode 1457) : Aurore a du renfort pour faire tomber Agathe. Roxane mène l’enquête dans le dos de sa commandante. Bruno envisage une nouvelle vie avec Nathan. Jordan tombe de haut quand son karma le rattrape.

Mercredi 28 juin (épisode 1458) : Aurore et Roxane lancent leur plan. Agathe fait tout pour rester commandante de Sète. Lisa perd tous ses moyens devant Aaron. Réunion de famille touchante chez les Lehaut.

Jeudi 29 juin (épisode 1459) : Raphaëlle est effondrée par la mort de Martin. Les conclusions de l’autopsie mettent Agathe sur la sellette. Charlie et Soizic se lancent dans un affrontement pimenté. Victor sort le grand jeu pour Romy.

Vendredi 30 juin (épisode 1460) : Raphaëlle est furieuse contre Martin. Agathe passe à la casserole. Romy parle à cœur ouvert. Entre les frères Leclercq, la guerre est déclarée pour conquérir le cœur de Lisa.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 26 au 30 juin 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

