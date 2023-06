Quelle époque du 24 juin 2023 : les invités de la dernière ce soir sur France 2

Quelle époque du 24 juin 2023, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, et comme chaque week-end, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout et sachez qu’il s’agit de la dernière de la saison !







Rendez-vous dès 23h40 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du 24 juin 2023 : les invités

Léa Salamé sera aux côtés de Christophe Dechavanne et Philippe Caverivière. Ils recevront :

🔵 Christophe Dechavanne

🔵 Patrice Carmouze

🔵 Philippe Caverivière

🔵 Bertrand Chameroy

🔵 Valérie Damidot

🔵 Klek Entos

🔵 Yannick Alléno



