50mn Inside du 24 juin : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 24 juin 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







Publicité





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 24 juin 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ À la Une : Stars au bout du rouleau!

📸 Le portrait – Rencontre avec Alain Chabat



Publicité





🏠 En intimité avec Cristina Cordula

Elle est l’un des personnages emblématiques de la télévision. Cristina Cordula, c’est d’abord une voix, un accent brésilien et des expressions culte : « Magnifaïk », « Sublaïme », « Ma chérrrie » … Mais c’est aussi une femme d’affaires redoutable, qui nous a ouvert pour la première fois les portes de sa vie à mille à l’heure. Alors qu’elle est absente des écrans depuis plusieurs mois, nous avons suivi son quotidien, entre sa vie de mère et ses nouveaux défis professionnels.

🎶 La Story : Dorothéee

50mn Inside du 17 juin 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le Secret – Les nouvelles stars de la danse

📍 Le document d’Inside – les parcs nationaux de

L’ouest américain

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.