Ici tout commence du 1er juin : le piège se referme sur Hortense (résumé + vidéo épisode 677)

Ici tout commence du 1er juin, résumé et vidéo extrait épisode 676 – Hortense est sur le départ ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, le piège se referme sur la jeune femme alors que son état de santé se dégrade sans raison apparente…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 1er juin 2023 – résumé de l’épisode 676

L’état de santé d’Hortense ne va pas en s’arrangeant. Et malgré un bilan normal chez le cardiologue, ses parents prennent une décision radicale. Ils souhaitent l’éloigner de l’Institut Auguste Armand. Le piège se referme sur Hortense, loin d’imaginer que ses parents sont derrière tout ça…

De son côté, Axel reçoit un coup de pouce de Clotilde alors qu’il galère avec la découpe du poisson.

Et si Jasmine ne comprend pas ce qu’il vit, Axel trouve du soutien auprès d’Ambre. En cuisine, la tension explose entre Kelly et Lenglart.



Ici tout commence du 1er juin 2023 – vidéo premières minutes

