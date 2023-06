Ici tout commence spoiler : 2 mariages à venir en juillet, découvrez la date

Ici tout commence spoiler – Après le drame de l’accident de train, c’est un évènement joyeux qui va avoir lieu dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, le vendredi 14 juillet 2023, un double mariage va avoir lieu à l’institut Auguste Armand : Eliott et Greg, et Hortense et Mehdi !







Avant la remise des diplômes, Greg, Eliott, Lionel, Mehdi et Hortense sont nostalgiques des trois années passées ensemble. Si Hortense commence à se rendre compte que le mariage de ses rêves va devoir attendre des mois… Eliott a une idée : le mariage d’Hortense et Mehdi aura lieu le même jour que le sien avec Greg !







Les 4 amis vont devoir alors se mettre d’accord sur la forme du dîner, la thématique et les plans de tables… Et c’est loin d’être gagné ! La guerre est déclarée et même les parents des futurs époux vont s’en mêler…

Entre rires, émotions, surprises, mais aussi conflits, les préparatifs risquent d’être intenses ! Est-ce que tout va se passer comme prévu ?



Les déclarations d’amour et d’amitié vont s’enchaîner, et Jasmine, Hortense et Lionel vont devoir difficilement faire leurs adieux à Greg et Eliott qui vont prendre la route d’un nouveau destin.

Ne manquez pas cet épisode exceptionnel et riche en émotions !

