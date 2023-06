Ici tout commence spoiler : le sale coup de Teyssier (vidéo épisode du 9 juin)

Ici tout commence spoiler – Les examens de fin d’année approchent à grands pas dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Lionel partage son expérience des examens façon Teyssier à Billie et Tom…

Ces deux là ont un planning de révisions hyper carré mais Lionel pense que ça ne leur servira à rien face aux coups tordus de Teyssier. Et justement, Emmanuel convoque les élèves des trois promos pour leur annoncer le déroulé des examens !







Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Mehdi prend une grande décision ! (vidéo épisode du 9 juin)







Publicité





C’est le dernier week-end avant les exams ! Billie et Tom se préparent un planning de révisions hyper complet. Mais ils écoutent aussi les conseils de Lionel. Pour lui, afin de réussir face à Teyssier, les étudiants ont besoin d’une seule chose : un mental d’acier ! Ils reçoivent un message de Teyssier convoquant tous les élèves… Quel sale coup leur a-t-il préparé cette année ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 683 du 9 juin 2023, l’annonce de Teyssier



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.