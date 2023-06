Koh-Lanta : qui a été éliminé à l’orientation ? Qui va sur les poteaux ? (résumé + replay 6 juin)

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, épisode 16 du mardi 6 juin 2023 – C’est parti pour l’épisode 16 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Quentin rejoint le camps du jury final, à la surprise générale. Il raconte le coup de bluff joué par Tania et Julie lors du dernier conseil.







Sur le camps, Frédéric et Nicolas reconnaissent que Tania et Julie ont fait un très joli coup. La bouteille annonce l’épreuve de l’orientation !

Denis présente les repères : le bois centenaire, l’arbre lianes et l’éboulis de pierres. Une fois le repère trouvé, il faut chercher la balise dans un rayon de 20 pas. Et ensuite retourner à la table pour découvrir la direction et le nombre pas pour trouver le poignard !







Julie et Tania vont vers le bois centenaire, Frédéric l’éboulis de pierres et Nicolas l’arbre à lianes. Nicolas trouve très vite le repère ! Et dans la foulée, il trouve la balise ! Tania arrive au même endroit et trouve le repère. Nicolas fait mine de chercher la balise… Il trouve le poignard après seulement 40min et remporte donc cette épreuve de l’orientation !



Tania se rend à l’éboulis, où Frédéric n’a toujours rien trouvé ! Tania pleure et Frédéric lui fait croire qu’il est avancé… Elle part vers le bois centenaire. Frédéric trouve enfin le repère !

Tania trouve le repère, Julie toujours pas ! Tania trouve rapidement la balise et fonce voir la table. Et Julie trouve le repère et la balise juste après ! Les deux femmes mettent un temps fou mais c’est finalement Tania qui trouve !

Julie rejoint donc Frédéric à l’éboulis de pierres. Il cherche toujours la balise et la trouve juste avant de voir Julie. Après une longue recherche, Frédéric trouve son poignard et se qualifie pour les poteaux ! Julie est donc éliminée ce soir.

Julie quitte l’aventure alors que Nicolas, Tania et Frédéric sont sur qualifiés pour l’épreuve mythique des poteaux.

Et rendez-vous le mardi 13 juin pour suivre la finale de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ».