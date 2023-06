Roland Garros : Alcaraz / Tsitsipas en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Roland Garros tennis – Alcaraz / Tsitsipas en direct, live et streaming, c’est ce soir sur Amazon Prime Vidéo. Les quarts de finale du tournoi de tennis de Roland Garros débutent ce mardi 6 juin 2023 et l’espagnol Carlos Alcaraz affronte le grec Stefanos Tsitsipas.







A suivre ce soir à partir de 20h15 sur le Court Philippe Chatrier en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo.







Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, affronte Stefanos Tsitsipas, 5ème à l’ATP, pour une place en demi-finale !

Alcaraz / Tsitsipas en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous Amazon Prime Vidéo dès 20h15. Si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite et sans engagement !



Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Alcaraz / Tsitsipas, quart de finale du tournoi de tennis de Roland Garros 2023, un match à suivre ce soir sur Amazon Prime Vidéo.