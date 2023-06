« Laissez-vous guider » du 13 juin 2023 : ce soir « Les merveilles de l’Égypte antique »

« Laissez-vous guider » du 13 juin 2023 – Ce mardi soir à la télé, France 2 vous propose un inédit du magazine « Laissez-vous guider » avec Stéphane Bern et Lorànt Deutsch. Au programme aujourd’hui, le numéro intitulé « Les merveilles de la Renaissance ».







Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou sur France.Tv (replay, streaming vidéo, avant-première).







« Laissez-vous guider » du 13 juin 2023 : le programme

Après le succès historique de l’exposition « Toutânkhamon, le trésor du Pharaon », France Télévisions est de nouveau partenaire de l’exposition internationale exceptionnelle « Ramsès & l’or des Pharaons » qui a inauguré son circuit européen à Paris et se déroule du 7 avril au 6 septembre 2023 à la Grande Halle de la Villette. C’est seulement à Paris que le public peut voir le cercueil de Ramsès II, œuvre inestimable prêtée exceptionnellement à la France par l’Égypte. À ce jour, elle comptabilise déjà 450 000 entrées.

Pour accompagner cette exposition spectaculaire et partager avec tous ses publics ce patrimoine mondial qui n’a de cesse de fasciner toutes les générations et de susciter la curiosité, France Télévisions mobilise ses antennes et ses réseaux sociaux. Le 13 juin sur France 2 à 21.10, découvrons un numéro inédit de Laissez-vous guider, sur les merveilles de l’Égypte antique, suivi du documentaire Dans les coulisses de l’exposition Ramsès.

C’est un Laissez-vous guider exceptionnel que Stéphane Bern et Lorànt Deutsch vous proposent. Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, nos deux guides vous conduisent hors de nos frontières, à 3 000 km de la France, à la découverte de l’une des civilisations les plus fascinantes de l’histoire : l’Égypte antique !

Avec ses pharaons, ses reines, ses monuments démesurés, ses dieux, ses déesses et ses rites religieux, ses savoirs ingénieux et modernes, l’Égypte antique est une période foisonnante qui a passionné nombre d’historiens et d’archéologues et qui a inspiré les auteurs du monde entier dont la grande Agatha Christie. Du delta du Nil, autour du Caire, jusqu’au nord du pays à Alexandrie, Stéphane et Lorànt nous embarquent dans un voyage au temps des pharaons superstars et de leurs réalisations spectaculaires. Grâce à la 3D, ils vont faire revivre des édifices aujourd’hui disparus comme l’ancienne capitale royale à Memphis, la grande pyramide de Khéops et le Sphinx restaurés avec leurs couleurs d’origine ou le fabuleux phare d’Alexandrie.

Laissez-vous guider pour un voyage inédit à travers les millénaires à la découverte des merveilles et des mystères de l’Égypte antique !

Les reconstitutions en 3D :



La grande pyramide de Khéops parée de calcaire étincelant : C’est la seule des 7 merveilles du monde antique qui soit parvenue jusqu’à nous ! Construite il y a presque 5 millénaires, la grande pyramide de Khéops impressionne aujourd’hui encore par ses proportions gigantesques ! Mais elle était encore plus belle au moment de sa naissance en – 2500 avant notre ère avec son parement de calcaire blanc précieux, elle étincelait.

Le Sphinx en couleurs et… les pieds dans l’eau : En contrebas de la grande pyramide de Khéops, le Sphinx de Gizeh est un symbole de la civilisation antique égyptienne. Mais saviez-vous qu’il était coloré à l’origine, entouré d’une végétation luxuriante et au pied d’un port dans lequel accostaient les bateaux des ouvriers qui construisaient la pyramide ?

Les secrets de la pyramide à degrés de Saqqarah : Sur la nécropole de Saqqarah, à une trentaine de kilomètres du Caire, se trouve la toute première pyramide de l’humanité. La pyramide « à degrés » du pharaon Djéser, construite en – 2700 avant notre ère. Grâce à la 3D, une déconstruction de cette pyramide va permettre de comprendre le génie bâtisseur et scientifique des Égyptiens de l’Antiquité et d’expliquer comment elle a été réalisée par le célèbre architecte Imhotep.

Memphis, l’ancienne capitale pharaonique : Durant l’Ancien Empire (– 2700 / – 2200 avant notre ère), l’Égypte antique avait pour capitale royale la ville de Memphis, située à quelques kilomètres du Caire actuel. Aujourd’hui, il ne reste rien de ce glorieux passé, mais avec l’aide de la 3D nous allons faire ressurgir cette cité antique d’exception, les jardins du palais du pharaon et les habitations des Égyptiens de l’époque.

Le phare d’Alexandrie : Située au nord du pays, en bordure de Méditerranée, Alexandrie est aujourd’hui la deuxième ville d’Égypte. Fondée en – 331 avant notre ère, la ville qui porte le nom de son fondateur, Alexandre Le Grand, était célèbre pour sa bibliothèque monumentale mais surtout pour son mythique phare, l’une des 7 merveilles du monde antique, qui a disparu depuis des millénaires.

Dans les coulisses de l’exposition Ramsès

Après Laissez-vous guider, les merveilles de l’Égypte antique, la soirée se poursuit avec Stéphane Bern, ses invités spécialistes et des personnalités, pour découvrir en exclusivité l’un des plus grands événements culturels de l’année : l’exposition « Ramsès et l’or des Pharaons » à la Grande Halle de la Villette à Paris.

Pharaon guerrier, communicant hors pair, grand séducteur, Ramsès II, dont le nom évoque à lui seul le soleil d’Égypte et la grandeur de cette civilisation pharaonique, fascine le monde et la France, qui entretient avec l’Égypte une relation toute particulière… Ce qui explique que la France est le seul pays européen à accueillir cette exposition événement qui rencontre un énorme succès. Tout au long de la visite, vous allez découvrir le destin de ce pharaon hors normes qui vécut il y a plus de 3 000 ans et admirer une collection d’objets historiques qui témoigne de l’exceptionnel savoir-faire égyptien, comme le cercueil de Ramsès II, véritable chef-d’œuvre, et qui constitue l’une des pièces maîtresses de l’exposition.

« Laissez-vous guider » à la découverte des merveilles de l’Égypte antique, comme vous ne l’avez jamais vue !