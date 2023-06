« Nous Finirons Ensemble » : la suite des « Petits mouchoirs » ce soir sur M6 (13 juin)

Ce mardi soir à la télé, M6 rediffuse le film « Nous Finirons Ensemble », qui n’est autre que la la suite des « Petits mouchoirs ». Un film de Guillaume Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard, ou encore Gilles Lellouche.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur 6PLAY via sa fonction direct.







« Nous Finirons Ensemble » : l’histoire

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins… Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités… Les séparations, les accidents de la vie… Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

Casting : interprètes et personnages

Marion COTILLARD (Marie), François CLUZET (Max), Gilles LELLOUCHE (Eric), Benoît MAGIMEL (Vincent), Laurent LAFITTE (Antoine), et Valérie BONNETON (Véronique)



« Nous Finirons Ensemble » : la bande-annonce officielle

Et pour patienter jusqu’à ce soir, voici les images de la bande-annonce.

"Je ne veux pas fêter ce p***** d'anniversaire"

Quand la bande de potes de Max débarque pour lui fêter son anniversaire la surprise est entière, mais l'accueil l'est beaucoup moins…#NousFinironsEnsemble, un film de Guillaume CANET, mardi à 21:10 pic.twitter.com/y5F2Rs4PLy — M6 (@M6) June 11, 2023