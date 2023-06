Ligue Europa Conférence : la finale Fiorentina / West Ham en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

UEFA Europa Conference League – la finale Fiorentina / West Ham en direct, live et streaming, c’est ce mercredi 7 juin sur W9. Après la Ligue Europa et avant la Ligue des Champions, place ce soir à la finale de la Ligue Europa Conférence. La Fiorentina est opposée au West Ham à Prague, en République Tchèque.







Un match à suivre dès 20h50 sur W9, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Vainqueurs des demi-finales, la Fiorentina affrontera West Ham pour la finale de l’Europa Conference League à l’Eden Arena de Prague en République Tchèque.

Après sa défaite lors du match aller (2-1), l’ACF Fiorentina de Vincenzo Italiano s’est finalement imposée face au FC Bâle lors du match retour (3-1) se qualifiant ainsi pour la finale de la compétition. Les Anglais, emmenés par Alphonse Aerola et Kurt Zouma, se sont qualifiés après leur victoire face à l’AZ Alkmaar.

L’objectif est le même pour les deux équipes : remporter la 2e édition de l’Europa Conference League et se qualifier ainsi pour la prochaine saison de l’Europa League !

Fiorentina / West Ham – Composition des équipes

🔵 Fiorentina (composition officielle) : Terracciano – Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi – Bonaventura, Amrabat, Mandragora – Gonzalez, Jovic, Kouamé



🔵 West Ham (composition officielle) : Areola – Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson – Soucek, Rice, Paqueta – Bowen, Antonio, Benrahma

Fiorentina / West Ham en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur W9 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00, match commenté par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri.

Si vous n’êtes pas devant votre télé, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Europa Conference League

Fiorentina / West Ham, finale de la Ligue Europa Conférence, un match évènement à suivre ce soir dès 20h50 sur W9.