Un si grand soleil du 8 juin : Enzo lâche une bombe ! (résumé et vidéo épisode 1164 en avance)

Un si grand soleil du 8 juin, spoiler résumé de l’épisode 1164 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 8 juin 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Claire essaie toujours de joindre Victor, sans succès. Et Enzo ne sait pas non plus où il est et il ne lui a jamais parlé d’un pote malade. Florent ne la comprend pas et lui conseille de déstresser. Pendant ce temps là, Alix demande à Hélène comment ça s’est passé avec Victor… Hélène lui dit simplement qu’elle a passé une bonne soirée.







Publicité





Enzo explique à ses collègues que Victor va être absent quelques jours. Elles ne comprennent pas, Davia essaie d’appeler Victor mais elle tombe sur sa messagerie.



Publicité





Johanna explique à Claudine avoir passé au peigne fin les anciennes affaires de l’agence de design. Ils ont des méthodes limites et ont plusieurs fois « oublié » de payer des droits d’hauteur… Claudine lui dit qu’elle compte sur elle pour blinder le dossier.

Janet retrouve Claire, qui lui confie avoir des soucis avec son père. Elle est inquiète, elle ne sait pas où il est parti.

La police organise une confrontation entre la designer, Océane Thierry, et Alexandre Delarive. Il dit que rien ne prouve qu’il ait vu ses croquis. En sortant du commissariat, il se dit confiant mais Claudine doute de lui et lui demande clairement s’il a utilisé ses croquis. Elle veut savoir la vérité. Delarive ne répond pas.

Yann continue l’enquête, et il dit à Elise que ça le change. Il trouve Delarive puant de prétention, il veut réussir à prouver qu’il a eu les croquis entre ses mains et qu’il s’en est inspiré pour la lampe. Il est certain qu’il est coupable. Yann retrouve ensuite une ancienne employée de Delarive mais elle refuse de témoigner. Il interroge ensuite la responsable d’une boutique d’art design. Elle a vu Delarive qui lui a parlé d’Océane Thierry, qu’il avait failli recruter… Yann lui demande de venir redire tout ça au commissariat.

Le procureur appelle Claudine, il l’invite à dîner. Elle pense que c’est une mauvaise idée, car elle est sur l’affaire Delarive et il y a conflit d’intérêt.

Claire interroge Enric, qui lui dit que Victor était inquiet pour sa nouvelle compagne, qui avait des problèmes. Enric s’inquiétait pour lui et Victor était bouleversé… Il cherchait un moyen de la sortir de là. Mais il ne lui a pas dit qui c’était.

Le soir, Yann et Johanna parlent de l’affaire Delarive. Mais Yann ne lui dit rien de précis sur l’avancée de son enquête.

Claire est toujours autant inquiète, elle laisse un message sur la messagerie de son père… Elle retrouve Enzo et l’interroge mais il ne sait rien. Il finit par lui parler d’Hélène, qui était de retour dans la vie de Victor…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Claudine s’attaque à Yann (VIDÉO épisode du 12 juin)

VIDÉO Un si grand soleil du 8 juin extrait, Enzo parle à Claire

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.