Love Island du 7 juin : Issam a dérapé, l’arrivée d’une bombe (résumé + replay épisode 39)

Love Island résumé de l’épisode 39 du mercredi 7 juin 2023 – C’étaiit l’épisode 39 de Love Island ce mercredi soir sur W9. Delphine Wespiser était en direct de la villa, il y a des intempéries et un problème de diffusion de l’épisode du jour !







Anna a eu une conférence avec Solène au sujet de son break. Issam les a entendues et a répété tout de suite à Gabriel… Anna disait se sentir mieux et libérée pendant ce break. Gabriel a pensé qu’elle ne savait pas comment lui dire qu’elle voulait rompre. Ils se sont disputés. Gabriel a pleuré, et Anna est parti en date avec une nouvelle bombe.







Delphine pense qu’ils s’aiment mais qu’ils n’arrivent pas à se le dire… Gabriel confie qu’ils ne se sentent pas heureux tous les deux. Anna pense que Gabriel n’a rien à changer mais qu’elle aimerait pouvoir en attendre moins de son partenaire.

On passe ensuite à Ludivine, qui se confie sur la nouvelle bombe. Elle explique qu’il est très charismatique et qu’il a l’air très posé.



Issam et Marwa avouent s’être disputés la veille. Issam a tenu des propos pas cool envers Ludivine et Marwa n’a pas aimé. Ils se sont embrouillés et ont dormi séparément ! Issam avoue avoir été méchant et s’être excusé auprès de Ludivine.

Du côté de Cindy et Edgar, tout va bien mais Edgar est fatigué. Il confie que les journées sont longues et la mauvaise météo joue sur son moral. Cindy explique que dans la villa c’était son procès, personne ne croit en leur couple à l’extérieur.

La nouvelle bombe arrive : il s’appelle Issa. Il a fait son arrivée dans la villa la veille. Il a eu un date avec Anna et ils ont décidé d’apprendre à mieux se connaitre. Il pense que d’après leurs conversations, ça pourrait bien se passer avec Anna.

Solène explique qu’elle trouve Simon trop oppressant. Simon dit avoir pris ses distances à sa demande mais ça ne marche toujours pas. Et Solène a mis les choses au clair avec Nicolo. Elle semble toujours autant indécise. De son côté, Nicolo continue de faire connaissance avec Camille, qui s’ouvre.

Et Delphine annonce qu’une nouvelle cérémonie des couples aura lieu ce soir ! A voir dans l’épisode de demain.

Love Island, le replay du 7 juin

Si vous avez manqué l’épisode 39 ce mercredi 7 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 8 juin, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 40.